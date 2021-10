Dante, le divine illustrazioni di Mattotti, Glaser, Moebius

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 23 OTT – L’Accademia di Belle arti di

Firenze celebra Dante nel 700/o anniversario della sua morte con

una mostra che porta per la prima volta a Firenze le opere di

tre celebri illustratori contemporanei: Lorenzo Mattotti, Milton

Glaser e Jean Giraud, meglio conosciuto con lo pseudonimo di

Moebius. Artisti che nel 1999 diedero alle stampe per la

galleria Nuages una preziosissima Divina Commedia illustrata che

ora, in occasione dell’anno dantesco, la stessa galleria

milanese ha voluto ristampare in un’edizione celebrativa e in

coedizione con l’Accademia di Belle arti, esponendo allo stesso

tempo alcune delle illustrazioni originali contenute al suo

interno. ‘Inferno, Purgatorio, Paradiso. Divine illustrazioni’

il titolo della mostra ospitata all’Accademia dal 25 ottobre al

25 novembre (ingresso libero e gratuito).

L’esposizione, curata dal docente Alessandro Baldanzi e da

Cristina Taverna della galleria Nuages, si compone di un nucleo

centrale allestito all’interno della Sala Ghiberti in cui sarà

possibile ammirare le copertine originali delle tre cantiche

dantesche illustrate da Mattotti, Glaser e Moebius –

rispettivamente Inferno, Purgatorio e Paradiso – oltre a una

selezione di tavole a colori originali e ad altre opere inedite,

fra cui disegni preparatori e incisioni. Lungo il porticato del

cortile centrale, poi, circa sessanta illustrazioni realizzate

da altrettanti studenti dell’Accademia – ciascuna ispirata a un

canto diverso della Divina Commedia – si porranno in dialogo con

l’esposizione principale. In occasione dell’esposizione sarà

possibile visitare anche la Biblioteca ottocentesca

dell’Accademia che custodisce al suo interno, fra gli altri, un

vasto patrimonio librario sulle opere del Sommo poeta, con

volumi illustrati fra gli altri da Adolfo De Carolis, Giulio

Aristide Sartorio, Adolfo Wildt.

La mostra è anche l’occasione per inaugurare il nuovo corso

della Sala Ghiberti dell’Accademia di Belle arti che da spazio

della didattica diventerà un luogo espositivo alla città con

mostre e altre iniziative artistiche. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte