Danza: ‘Feeling Good’ di Diego Tortelli in Fonderia a Reggio

(ANSA) – BOLOGNA, 22 APR – Martedì 26 aprile per la prima

volta in Fonderia a Reggio Emilia va in scena ‘Feeling Good’, il

duetto creato da Diego Tortelli per un danzatore abile e un

danzatore disabile. Protagonisti, per questa recita, Cristian

Cucco e Annemieke Mooij.

La creazione, una coproduzione di Fondazione Nazionale della

Danza / Aterballetto e Oriente Occidente Dance Festival,

all’interno di Eba Europe Beyond Access, cofinanziato dal

programma Europa creativa dell’Unione europea, è presentata

all’interno di una serata dedicata al rapporto tra danza e

disabilità, arricchita dalla proiezione di cortometraggi legati

al tema e da una conversazione sul panorama italiano tra il

direttore della Fondazione Gigi Cristoforetti e la direttrice

generale di Oriente Occidente Anna Consolati. Feeling Good è

all’interno del progetto della Fondazione Nazionale della Danza

/ Aterballetto ‘Danza e Fragilità’, sostenuto da Gruppo Credem

in collaborazione con Reggio Emilia Città senza Barriere e

Consorzio Oscar Romero. (ANSA).



