Danza riaccende Comunale Bologna, in scena etoile Abbagnato

(ANSA) – BOLOGNA, 03 OTT – È la danza a segnare il ritorno –

dopo la pausa dovuta all’emergenza coronavirus – della stagione

2020 al Teatro Comunale di Bologna. Mentre al PalaDozza

proseguono la stagione lirica e la sinfonica riavviate questo

settembre, il teatro bolognese è pronto ad accogliere venerdì 9

e sabato 10 ottobre il balletto in un atto ‘4 stagioni – Là dove

il cuore ti porta’, scritto e diretto dal regista e coreografo

Giuliano Peparini, che vede protagonista l’étoile dell’Opéra de

Paris e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di

Roma, Eleonora Abbagnato, al suo debutto in questa produzione di

Daniele Cipriani Entertainment e al Teatro Comunale.

In scena con lei il primo ballerino cubano Javier Rojas

Hernández, con cui ha danzato la scorsa estate a Taormina nello

spettacolo ‘Love’ sempre di Peparini, per raccontare in coppia

le “stagioni” dell’amore sulle note registrate delle celebri

Quattro stagioni di Antonio Vivaldi e della Sonata in fa minore

K. 466 di Domenico Scarlatti.

Lo spettacolo arriva per la prima volta a Bologna in una

versione ripensata rispetto a quella rappresentata al Circo

Massimo e all’Opera di Roma rispettivamente lo scorso

luglio/agosto e settembre, del quale conserva l’allestimento con

le scene di Andrea Miglio e i costumi di Anna Biagiotti, ad

eccezione di quelli indossati per l’occasione da Eleonora

Abbagnato che sono creati da Maria Grazia Chiuri per Dior. I

video sono curati da Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini, il

quale ha firmato anche le luci in collaborazione con Alessandro

Caso. (ANSA).



—

