Dario, in Umbria allentamenti, ma riapertura appare prematura

(ANSA) – PERUGIA, 27 NOV – “Si può pensare a qualche

allentamento delle misure restrittive ma una riapertura appare

prematura”: così ha commentato l’ipotesi di un ritorno

dell’Umbria in “zona gialla”, visto l’indice di contagiosità Rt

sotto l’1 e i parametri in ormai costante miglioramento se pur

lieve, il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario.

Proprio oggi, ha ricordato Dario nel corso dell’aggiornamento

settimanale sullo scenario legato all’emergenza sanitaria, la

Regione vedrà i dati nella Cabina di monitoraggio nazionale per

fare poi valutazioni. Per iniziare a convivere con il virus,

secondo il direttore, bisogna arrivare a una quota almeno di 50

positivi ogni 100 mila abitanti.

“In questo momento – ha poi aggiunto – i livelli di incidenza

e di carico nelle strutture sanitarie sono ancora troppo alti

per cambiare i provvedimenti”. (ANSA).



