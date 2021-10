D’Aversa, Cagliari crocevia per la Samp

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 16 OTT – “Giocando partite ravvicinate

dobbiamo essere maturi e intelligenti, perché a Cagliari sarà un

crocevia importante per il proseguo del campionato. Andremo in

campo cercando di concedere il meno possibile agli avversari, a

differenza delle ultime partite dove abbiamo concesso un poi

troppo”. Lo ha detto il tecnico della Samp Roberto D’Aversa

parlando ai canali ufficiali del club in vista della gara domani

contro la formazione di Walter Mazzarri. Ai blucerchiati manca

l’infortunato Damsgaard ma tornano due giocatori importanti come

Gabbiadini e Verre: ” Sono contento perché rientrano due

giocatori offensivi che ci sono mancati – ha detto D’Aversa -.

Potremo così variare l’undici iniziale e dare alternative a gara

in corso”. Poi, tornando sul Cagliari, ha sottolineato che “il

valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica e

noi dobbiamo ragionare sulla qualità della squadra che andremo

ad affrontare”. (ANSA).



