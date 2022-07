David Garrett, esce Iconic, l’Ave Maria con Bocelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Ispirato ai leggendari violinisti di

cui David Garrett si è innamorato da bambino il suo nuovo album

per Deutsche Grammophon si chiama Iconic comprende più di venti

brani e uscirà in tutti i formati il 4 novembre 2022. Musiche di

Bach, Dvo?ák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, tra le

tante, sono presentate in nuovi arrangiamenti per violino,

chitarra e orchestra di Franck van der Heijden e David Garrett.

Garrett è accompagnato dal suo chitarrista Franck van der

Heijden, che dirige anche i musicisti dell’Orchestra The

Prezent, oltre ad essere affiancato negli arrangiamenti in duo

dal suo ex insegnante Itzhak Perlman, dal tenore Andrea Bocelli,

dal flautista Cocomi e dal trombettista Till Brönner.

“Purtroppo, negli ultimi decenni, molti violinisti hanno smesso

di eseguire alcune delle opere brevi e immediatamente

riconoscibili che i grandi degli anni ’20 e ’30 suonavano

abitualmente nei loro recital”, osserva Garrett. “Ecco perché

per me è così importante avere la possibilità di riportare in

vita tutte queste bellissime opere”.

Iconic si apre con il seducente romanticismo di Estrellita

del compositore messicano Manuel Ponce. Il suo programma di

melodie indimenticabili comprende anche Il cigno e la Danse

macabre di Saint-Saëns; Jeanie with the light brown hair di

Foster; Cavatina di Raff; Après un rêve di Fauré; e il Largo

dall”Inverno” di Vivaldi. Garrett collabora con Andrea Bocelli

in uno squisito arrangiamento dell’Ave Maria di Schubert, con

Itzhak Perlman nel Praeludium di Shostakovich, con la flautista

giapponese Cocomi in La fille aux cheveux de lin di Debussy e

col trombettista tedesco Till Brönner nella virtuosistica Hora

staccato di Dinicu.

“Pezzi come questi hanno plasmato il mio pensiero musicale”,

ricorda il violinista. “Ho registrato molti album virtuosistici

e questa volta era particolarmente importante per me

concentrarmi sull’essenziale, su ciò che parla davvero al cuore.

Le opere contenute in Iconic non sono state scelte solo per il

virtuosismo. Hanno grandi melodie che avvicinano gli ascoltatori

a ciò che conta davvero nella vita: l’armonia!”. (ANSA).



