David Grossman, l’amicizia con Yehoshua è stata un dono

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Un grande scrittore e un grande

amico. Un uomo di cuore che ha vissuto con grande emozione e

passione, emanava un calore umano straordinario. Un personaggio

assolutamente significativo per tutti i libri che ha scritto e

che hanno avuto come tema la vita della società israeliana e le

paure degli israeliani”. Così David Grossman ha ricordato il suo

amico Abraham Yehoshua recentemente scomparso, nel corso del

Biografilm Festival ieri sera a Bologna, prima della proiezione

del documentario ‘Grossman’ di Adi Ardel.

“Io ho avuto la grande fortuna di averlo come maestro e come

mentore e il privilegio di essere considerato un amico – ha

detto ancora -. Ho avuto la fortuna di sentirlo al telefono la

sera prima che morisse. Lui sapeva che aveva poche ore da vivere

eppure ha trovato l’energia di chiedermi come stavo, come stesse

la mia famiglia e come stessero i miei figli. Mi ha chiesto una

riflessione sulla nostra amicizia che è durata 40 anni. Di

quest’amicizia ricordava dei dettagli piccolissimi, ha avuto

l’energia e la forza di intraprendere quella sera una

conversazione piuttosto impegnativa, alla fine mi ha detto che

la nostra amicizia per lui è stata un dono e su questa frase ci

siamo lasciati. Il giorno dopo lui è morto”.

Della vita e della morte parla anche il documentario di Adi

Ardel, su IWonderfull dal 21 giugno. “Ho imparato qualcosa da

quando Uri è stato ucciso, che porto nella mia scrittura”, dice

David Grossman nel documentario che prova a raccontare l’uomo

oltre lo scrittore, segnato inevitabilmente dalla morte del

figlio ventenne Uri, ucciso nel 2006 durante la guerra del

Libano. “Non sono religioso, non credo in Dio. Non credo nella

vita dopo la morte, non credo nel paradiso e nell’inferno. Credo

solo in ciò che sta succedendo adesso – spiega Grossman -. Ma

c’è un modo, un solo modo in cui possiamo forse avere una labile

percezione di ciò che sta accadendo là, oltre il muro ermetico

della morte. Forse possiamo sentire cosa significa non esistere

e allo stesso tempo percepire la pienezza della vita. E c’è una

sola cosa che può darci il non essere assoluto e l’essere

assoluto, ed è l’arte. È quello che cerco quando scrivo, i

momenti in cui sento di toccarli entrambi”. (ANSA).



