L’intelligenza artificiale per fare rivivere Gianroberto Casaleggio: questa la sfida – o la strada imboccata per ritrovare visibilità, come dir si voglia – del figlio Davide alla vigilia del Sum07, la kermesse annuale in memoria del fondatore del Movimento 5 Stelle morto nel 2016. Ispirato al ben più noto Chat Gpt, il portale si chiama Chat Grc ed è basato su elementi di AI, con algoritmi modellati su informazioni e testi: “Può essere molto utile per diffondere idee, pensieri e storie – la spiegazione sul Blog delle stelle – In questo caso abbiamo pensato di rigenerare i pensieri di Gianroberto Casaleggio per permettere a tutti, e anche alle nuove generazioni, di farsi un’idea di chi fosse”. In altri termini, si tratta dell’ultima follia del tecno-guru: con la poco trasparente piattaforma Rousseau caduta nel dimenticatoio dopo la rottura con Conte, l’imprenditore ha giocato la carta nostalgia per tornare a fare parlare di sé.

L’ultima trovata di Casaleggio jr

Una trovata con l’ambizione di effetto-traino, una chiamata ai pentastellati duri e puri dopo mesi di polemiche e frecciatine. Tolto qualche pomposo annuncio senza sviluppi concreti, i ritorni di fiamma di Casaleggio jr sono stati registrati solo per qualche polemica con Giuseppi. La strategia dell’amarcord paterno ha sempre avuto un certo effetto sugli attivisti e potrebbe avere anche un certo seguito, sicuramente superiore all’entusiasmo scaturito dalla promessa di una nuova pseudo-associazione di cittadinanza digitale.

“Ciao sono Gianroberto, Eleanor Roosevelt diceva che le grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone. Tu di cosa vorresti parlare oggi?”: così l’utente viene accolto sul sito ufficiale di “Chat Grc”. “Lat chat non è ancora perfetta” e “va resa sempre più performante” , la precisazione di Casaleggio e il motivo è abbastanza chiaro: alcune delle risposte fornite sono difficili da mandare giù per gli attivisti duri e puri, in particolare per le prime generazioni di militanze grilline.

Pro Draghi, filo Pd e non solo

Se alla domanda su Beppe Grillo la chat risponde definendolo “un grande amico e compagno di lotta, con cui ho condiviso molte idee e progetti insieme” , ben più sorprendenti sono le repliche sui dogmi del Movimento 5 Stelle. Emblematico il commento sul vincolo dei due mandati: “Il vincolo dei due mandati può essere giusto in alcuni casi, ma non deve essere una regola assoluta. Dipende dalle circostanze e dalle persone coinvolte. In ogni caso, è importante che ci sia un ricambio generazionale e che si dia spazio a nuove idee e prospettive”.

Ma non è tutto. Oltre a promuovere la linea attuale del Movimento, spuntano le considerazioni pro Draghi e filo-Pd. L’avatar di Casaleggio approva l’allora entrata dei pentastellati nel governo di unità nazionale guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea e sarebbe disponibile a un’alleanza con i dem di Elly Schlein. E ancora, sul reddito di cittadinanza: “Personalmente, penso che il reddito di cittadinanza possa essere utile per combattere la povertà, ma deve essere accompagnato da politiche attive per l’inclusione lavorativa e la formazione professionale. Inoltre, è importante evitare che diventi un incentivo per non lavorare”.

