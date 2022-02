Davide Mazzanti incontra i tecnici biancorossi !

Condividi l'articolo





Sarà un pomeriggio speciale quello di venerdì 25 febbraio alle ore 18:00, quando l’allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile Davide Mazzanti incontrerà per un aggiornamento tecnico (c/o la sede di via XX Settembre n. 122), gli allenatori del settore giovanile biancorosso e quelli delle società del circondario che vorranno partecipare.

Tema della serata: “Raccolta, analisi e utilizzo dei Big Data”

Davide Mazzanti vanta nel suo ricco Palmares moltissimi successi a livello Nazionale ed Internazionale, tra i più importanti è d’obbligo ricordare la vittoria nel Campionato Europeo del 2021, i titoli di vice-campione del Mondo nel 2018 e vice-campione al World Grand Prix nel 2017.

Per il Rimini FC è motivo di orgoglio poter ospitare un professionista esemplare come Davide Mazzanti, che ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo alla nostra Società.

Incontrare e confrontarsi con un tecnico di questo spessore, seppur appartenente ad uno sport diverso dal nostro è un modo per crescere e maturare imparando a gestire anche una serie di dati e di statistiche che nella pallavolo in particolare, ma anche nel calcio, hanno una enorme importanza nella preparazione della gara e soprattutto nel modo di affrontare l’avversario.

Il Responsabile del Settore Giovanile biancorosso Matteo Roguletti, ha voluto fortemente questo incontro-confronto per dare la possibilità ai tecnici di arricchire il proprio bagaglio di esperienza.

In considerazione dello spazio previsto e nell’ottica di rispetto del previsto distanziamento, ad ogni società sarà concesso un accreditamento.

Pertanto, entro giovedì 24 febbraio, gli interessati dovranno inviare una mail a segreteria@riminifc.it indicando il nominativo da accreditare per la serata di aggiornamento.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

