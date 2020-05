Dbrs conferma rating Italia, da Moody’s esame rinviato

L’agenzia Dbrs conferma il rating BBB (high) dell’Italia ma rivede al ribasso il trend a negativo da stabile. L’agenzia Moody’s invece rinvia l’esame. In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendario e che quindi non comunichera’ alcuna decisione sul rating dell’Italia che per ora resta a Baa3 con outlook stabile.

Dbrs invece ha rivisto al ribasso il trend negativo che “riflette la considerevole incertezza sulle ripercussioni economiche” del coronavirus, si legge in una nota di Dbrs, dove si precisa che il sistema bancario è in una posizione più forte rispetto al passato in termini di capitalizzazione. “La pandemia è un test per la resilienza economica italiana”, mette in evidenza Dbrs, precisando che le tensioni politiche difficilmente destabilizzeranno il governo nel breve termine ma molto dipenderà dalla Fase 2.

