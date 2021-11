Ddl salva mare: ok al Senato con 220 sì, serve terza lettura

Condividi l'articolo









Il disegno di legge salva mare è stato approvato dal Senato con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 15 astensioni, in sede redigente. Fratelli d’Italia aveva annunciato l’astensione in Aula. Il provvedimento, sulla promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell’economia circolare, è stato approvato a Montecitorio il 24 ottobre 2019. Rispetto al testo della Camera, a Palazzo Madama sono state apportate alcune modifiche per cui è ora richiesto un ulteriore passaggio parlamentare per l’approvazione definitiva.

