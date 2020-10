de Boer, con Italia serve Olanda diversa dall’andata

(ANSA) – BERGAMO, 13 OTT – “Dobbiamo essere migliori, quando

abbiamo la palla dobbiamo fare la nostra gara. dobbiamo vincere

i duelli a centrocampo e non inseguire sempre il gioco come è

successo all’andata”. Frank de Boer vuole che la sua Olanda

affronti l’Italia con un atteggiamento diverso rispetto

all’andata di settembre, quando lui non era ancora ct e gli

azzurri vinsero 1-0.

“All’epoca non c’ero, ma l’Olanda non reagì mai, era sempre

uno o due passi in ritardo. L’Italia la surclassò per 70 minuti,

vincendo meritatamente. Dobbiamo giocare in modo diverso”, ha

chiarito de Boer a Bergamo, alla vigilia della sfida di Nations

League. “Il Gruppo è ancora aperto, tutto è possibile – ha

aggiunto l’ex allenatore dell’Inter, spiegando di avere “grande

rispetto” per il collega Roberto Mancini e di “apprezzare molto

lo stile offensivo dell’Italia, gioca con molti giocatori

offensivi. E poi ci sono Jorginho e Verratti, il tipo di

giocatori che mi piacciono, con grande tecnica e grande cuore”.

(ANSA).



