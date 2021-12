De Filippi, 60 anni a tutto gas per la regina dell’Auditel

Condividi l'articolo

Ha strappato lacrime anche a Robert De Niro e Julia Roberts a C’è posta per te. Amata e seguita su Mediaset, caso unico, da un pubblico trasversale che va dai giovanissimi ai diversamente giovani, da sempre corteggiata dalla concorrenza, tanto da arrivare anche alla conduzione (a titolo gratuito nel 2017 con Carlo Conti) di Sanremo, prima ancora come ospite (nel 2009 con Paolo Bonolis) e poi invocata in diretta ogni sera da Amadeus e Fiorello, ma spesso ospite di trasmissioni come Che Tempo che fa. Maria De Filippi la regina dei palinsesti, quella che non sbaglia un colpo, neanche a volerlo, taglia con sana spavalderia il traguardo dei 60 anni, il 5 dicembre, e una linea da far invidia a una trentenne grazia a tanto sport, che pratica assiduamente, dal tennis, al crossfit. La conduttrice ha lanciato Emma Marrone e Alessandra Amoroso, sdoganato i tronisti e allargato il talk dei sentimenti alla terza eta’ con Uomini e donne versione over. Da anni conduce il programma del sabato sera di Canale 5 per l’intera stagione tv, tra ‘Tu sì que vales’, ‘C’è posta per te’ e il serale di ‘Amici’, dominando gli indici d’ascolto, ma guida anche due corazzate del day time come la striscia della scuola di ‘Amici’ e ‘Uomini e donne’ nelle sue varie declinazioni, tra corteggiatori giovani e meno giovani. Ma non solo: da produttrice con la Fascino fondata nel 1982 si occupa dei programmi del marito, ‘L’intervista’ e il ‘Maurizio Costanzo Show’. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, si trasferisce a 10 anni a Pavia dove prende sia la maturità classica che una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. Le prime esperienze sono nell’ufficio legale di una societa’ produttrice di videocassette e poi in una societa’ di consulenza sulla comunicazione (la Simco, dove conosce Maurizio Costanzo, e ne diventa l’assistente) Nascerà tempo dopo la grande storia d’amore che cambierà la storia non solo di Maria De Filippi e Costanzo, ma probabilmente di Mediaset. Insieme, nel maggio 1993, la coppia rimane coinvolta nell’attentato mafioso a via Fauro: erano in auto, rimangono illesi per miracolo. Il matrimonio è celebrato nel 1995 dall’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli. Maria De Filippi nel ’92 inventa Amici, la scuola dei talenti in erba che continua a tirar su e lanciare, tra rigore inflessibile e affetto materno. Poi verranno Amici di sera, Uomini e donne, Accadde domani, Missione impossibile, Coppie, C’e’ posta per te, Volere o volare, Vero amore, Unan1mous. Per Mondadori pubblica Amici e Amici di sera – Gli adolescenti e la famiglia. Oltre al lavoro e alla famiglia, ha una passione per gli animali: due cani e un cavallo. Non ama viaggiare ne’ fare vita mondana: spesso Maria la stakanovista lavora anche nei weekend. De Filippi con i suoi programmi ha reso il pubblico protagonista e soprattutto ha il dono empatico di saper raccontare i giovani con i loro sogni e i meno giovani con le loro scelte e le loro seconde possibilità. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un figlio Gabriele, preso prima in affido nel 2002, all’epoca dieci anni, adottato nel 2004, e che oggi lavora con loro in ambito televisivo. Ma con chi festeggerà Maria De Filippi il compleanno? In famiglia, essendo molto riservata, o con le sue storiche amiche, tra queste Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Mara Venier che aiutò nel momento più difficile della sua carriera? O lavorando in redazione prima della pausa natalizia? Comunque vada sarà un compleanno pieno di amore come tutta la sua vita e carriera.



