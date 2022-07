De Ketelaere non si allena, a un passo da Milan

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 29 LUG – Charles De Ketelaere è ormai ad un

passo dal Milan. Il centrocampista del Bruges non si allena, il

club rossonero ha alzato l’offerta a 35 milioni complessivi e la

trattativa, durata mesi, è ormai in dirittura d’arrivo. Il

volere di De Ketelaere ha fatto la differenza, tanto che si

sarebbe ridotto anche parte dell’ingaggio per agevolare

l’accordo.

E in questi giorni preferisce non allenarsi come racconta

anche il suo allenatore: “Per Charles non era più possibile dare

tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante

mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante

l’allenamento. E quindi c’è solo una conclusione: smettere di

allenarsi con il gruppo”. Impossibile concentrarsi, troppo

pericoloso allenarsi prima delle firme sui contratti che

sarebbero già stati visionati dai club. Per il centrocampista

sarebbe pronto un quinquennale a 2.3 milioni di euro a stagione

e finalmente Pioli potrà avere il suo trequartista per un Milan

offensivo, pronto a difendere il titolo. (ANSA).



