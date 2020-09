De Laurentiis: Malagò, ‘qualcosa non quadra’

(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Aurelio è un amico di famiglia,

gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo

quello che ho letto ma c’è qualcosa che non mi quadra. Se è

tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosina non abbia

funzionato”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò,

commentando la positività del patron del Napoli Aurelio De

Laurentiis. Il numero uno del Coni ha anche risposto in merito

alle tante positività nelle nazionali: “Se c’è stato un focolaio

in un raduno o alcuni componenti che hanno frequentato certi

posti, il protocollo è chiarissimo, se c’è qualcuno che ha

trasgredito c’è una responsabilità a tutti i livelli”, ha

concluso a margine della Giunta. (ANSA).



