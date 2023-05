De Laurentiis, spero Comune mi dia stadio o andrò a Caserta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – “Spero che il Comune ci dia lo stadio

per 99 anni, altrimenti vado a costruirne uno nuovo a Caserta e

chissà come sarebbero contenti. Lo farò diventare un museo e lo

aprirò anche agli eventi, i matrimoni, le comunioni, i

concerti”. Lo dice Aurelio De Laurentiis parlando a ‘Che tempo

che fa’ su

RaiTre.

“Ultimamente stanno arrivano allo stadio tanti americani –

dice ancora il presidente del Napoli -, che vedono la città

tutta addobbata di azzurro e vorrebbero tutti andare allo

stadio, ma non c’è posto”. Secondo De Laurentiis, “è scoppiata

una vera e propria Napoli-mania. Una statistica aveva rilevato

che ci sono più di 83 milioni di tifosi del Napoli nel mondo,

ora dopo lo scudetto saranno almeno 120 milioni”. (ANSA).



—

