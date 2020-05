De Raho: le scarcerazioni potevano essere evitate

“I detenuti potevano essere assegnati a centri di cura penitenziari invece si è optato per i domiciliari perché ci si è lasciati prendere dal rischio del contagio”. Lo ha detto a Radio24 il Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho a proposito dei detenuti in 41bis messi ai domiciliari per il timore del contagio da Covid. “Non si comprende perché ci fosse questa preoccupazione, si tratta di detenuti in isolamento e dunque impossibili da contagiare, bastava un termo scanner”, ha aggiunto De Raho.



