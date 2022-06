Debiti col fisco? Ipotesi di rate fino a 120mila euro

Condividi l'articolo

Camera al lavoro sul dl Aiuti, anche se le commissioni Bilancio e Finanze hanno preso uno stop per permettere ai deputati di votare la fiducia sul Pnrr 2. La maggioranza e il governo stanno lavorando ad alcuni emendamenti. Uno dei quali riguarda il fisco. Si cerca di rendere più facile la rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle entrate. L’ipotesi è quella di far salire da 60mila a 120mila euro il limite di ciascuna cartella per cui sia possibile chiedere il pagamento in 10 anni, vale a dire 72 rate. Viene poi stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. La somma è di 22mila euro. Aiuti anche al mondo dello sport con la proroga per il pagamento di imposte e contributi. I pagamenti andranno effettuati entro il 16 dicembre. Una mano ai Comuni: arriveranno 50 milioni di euro in più (12,5 milioni dal 2023 al 2026), a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021/2027 per erogare contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Via libera anche al biometano in cave e nei pressi delle autostrade. «Le aree classificate agricole, comprese le cave e le miniere, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri sono aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e anche di impianti di produzione di biometano».

