Debutta Testo, fiera dell’editoria contemporanea

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 18 NOV – Avrebbe dovuto debuttare a marzo

2020, ma a causa della pandemia era stata annullata e rimandata

a data da definirsi. Ora la prima fiera del libro firmata Pitti

Immagine, chiamata Testo, come si diventa un libro, è pronta a

partire: si svolgerà a Firenze, alla Stazione Leopolda dal 25 al

27 febbraio 2022. I numeri dovrebbero essere gli stessi del

progetto iniziale, ovvero raggiungere le 100 case editrici

partecipanti (ad oggi sono 90 in cartellone). Resta invariato il

cuore del progetto: il nuovo salone sarà un percorso

approfondito attorno all’editoria contemporanea.

Testo è un progetto su cui Pitti stava lavorando da tempo,

costruito a partire da un’idea della libreria fiorentina Todo

Modo. I dettagli, illustrati stamani a Bookcity, a Milano,

riguardano la cadenza (sarà annuale) e il format, che seguirà il

percorso di vita che ogni libro compie, dalla scrivania

dell’autore a quella di una casa editrice, agli scaffali di una

libreria e fino al lettore. Grazie a un team di curatori

trasversali al mondo della scrittura, ogni appuntamento della

fiera proporrà una visione in profondità del mondo dei libri,

rivolgendosi sia al grande pubblico sia agli addetti ai lavori,

librai, direttori di biblioteche.

“Testo è un viaggio tra i libri e la bibliodiversità con

un’attenzione speciale per la dimensione comunitaria

dell’editoria, gli attori, le professioni, le conoscenze e le

sensibilità che compongono la sua filiera – spiega Agostino

Poletto, amministratore unico di Stazione Leopolda e direttore

generale di Pitti Immagine -. La selezione accurata della

proposta espositiva, la presenza paritaria di editori piccoli e

grandi, la direzione artistica fatta da una squadra di curatori

esperti, il coinvolgimento di pubblici diversi, la rete locale e

nazionale di soggetti che vogliamo interessare, sono le

caratteristiche che distinguono il nostro progetto”.

Alla Stazione Leopolda ciascuna casa editrice organizzerà la

propria presenza attorno ad una selezione di titoli. Ci sarà poi

uno spazio diviso in sette stazioni che racconta come nasce un

libro: il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il

Racconto, la Libreria, il Lettore. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte