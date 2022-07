“Decisione ridicola”. L’analisi tranchant di Crosetto

Condividi l'articolo

“Aprire la crisi nel momento peggiore, poco prima di una catastrofe economica epocale, lasciandogli la possibilità di andarsene addossando la responsabilità ad altri e di poter dire ‘vedete cosa è accaduto dopo di me’, è un colpo di genio che poteva solo riuscire a Conte & C” : così, poco meno di 48 ore fa, Guido Crosetto su Twitter. Un’analisi tranchant, senza mezzi termini, sull’operato del leader del Movimento 5 Stelle, “al lavoro” per minare la tenuta della maggioranza a sostegno di Mario Draghi.

Ospite di Controcorrente, il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha stroncato la mossa del leader pentastellato di non far partecipare i suoi al voto sul dl Aiuti di domani, una “non decisione”: “Domani il governo riceverà la fiducia. Non votano contro, se ne vanno. Fanno una scelta politicamente ridicola. Non è politica, scappano dalla responsabilità. Non hanno il coraggio di dire no al governo, quindi escono dall’aula” .

“Considero questa crisi alla stessa stregua di come considero i miei figli quando fanno una stupidaggine”, l’altra stoccata di Crosetto riservata a Giuseppi. Una voglia di emergere, anzi riemergere considerando il tracollo nei sondaggi, che si fa beffe delle premesse che hanno consentito la nascita dell’esecutivo di unità nazionale: “Questo governo nasce mettendo insieme forze inconciliabili tra di loro per due obiettivi: la pandemia e il Pnrr. Sta andando in crisi su altri temi. Ognuno aveva messo da parte le sue idee e le sue battaglie, che adesso stanno riemergendo in vista delle elezioni. Spaccano una maggioranza che non ha un collante politico: il collante era istituzionale”.

È normale che Conte cerchi di evidenziare le sue battaglie perché andrà al voto, dunque, ma sul destino del governo non ci sono dubbi: “Questo governo è morto perchè è politicamente morto. Non si può chiedere a Draghi di stare in un posto quando non lo vuole nessuno. E non si può fare questo giochetto ‘entro’-‘esco’ per guadagnare qualche consenso”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte