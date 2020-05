DECRETO COVID-19 ANCHE SU MIRABILANDIA. BENE L’IMPEGNO DEL GOVERNO SULL’ORDINE DEL GIORNO DELLA LEGA PER LA RIAPERTURA DEI PARCHI DIVERTIMENTO.

“Mirabilandia, Gardaland e molti altri parchi divertimento, potranno riaprire rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie. È l’impegno preso oggi dal Governo grazie all’ ordine del giorno accolto e da me sottoscritto insieme ai colleghi Gerardi e Zicchieri.

Se come ci auguriamo, il Governo Conte rispetterà l’impegno preso, più di 80.000 lavoratori impiegati in questi parchi potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo”.

Così il parlamentare della Lega,Jacopo Morrone, in un post Facebook.

(testo ordine del giorno approvato, in allegato)

Ufficio Stampa Lega Romagna