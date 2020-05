Decreto Covid, scontro alla Camera e seduta sospesa. La Lega: «Governo fascista, noi nuova Resistenza»

Scontro e tensione alla Camera dei deputati, dove la parlamentarizzazione dei Dpcm relativi al decreto 19, il cosiddetto decreto Covid o lockdown, è finita in una dura discussione: l’aula ha accantonato la riformulazione degli emendamenti e ha sospeso per oggi l’esame del provvedimento. Ora è in corso l’informativa del ministro Dario Franceschini.

Leggi anche > Bonus Inps, a maggio da 600 a 1.000 euro: come richiederlo e chi ne avrà diritto

Il dibattito si è animato perché i parlamentari di opposizione hanno lamentato un abuso dei Dpcm ed hanno chiesto che anziché questo strumento il governo utilizzi i normali decreti legge che, hanno sottolineato Giusi Bartolozzi (Fi ) e Emanuele Prisco (Fdi), ha il vaglio preventivo del Quirinale e la conversione da parte del Parlamento. I deputati del centrodestra, durante l’esame degli emendamenti, hanno scandito le parole «Libertà, Libertà, Libertà». «Noi saremo la nuova Resistenza» ha detto Igor Iezzi (Lega) che ha parlato di «dittatura» così come Claudio Borghi.

La tensione si è alzata dopo che Francesco Forciniti di M5s ha invitato le opposizioni ad essere «responsabili» e a non «strumentalizzare» il dibattito. Per reazione sono intervenuti a titolo personale tutti i deputati di Lega e Fdi bloccando i lavori. I toni si sono alzati quando Igor Iezzi e Edoardo Ziello della Lega hanno accusato di «fascismo» il governo e hanno detto che rappresenteranno «la nuova Resistenza». «I partigiani della mia famiglia – ha replicato Emanuele Fiano – si rivolteranno nella tomba a sentire che i nuovi rappresentanti della resistenza sono quelli che dicono che il 25 aprile non si deve festeggiare. Vergognatevi».

LA DIRETTA SU YOUTUBE



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte