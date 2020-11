Defunti: a Bologna omaggio a Carabinieri caduti

(ANSA) – BOLOGNA, 02 NOV – In occasione della commemorazione

dei defunti, questa mattina il comandante della Legione

Carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Davide

Angrisani, ha reso gli onori ai militari caduti nell’adempimento

del dovere. La breve e sobria cerimonia, nel rispetto della

normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del

Covid-19, si è svolta davanti al sacrario militare della caserma

Manara di via dei Bersaglieri, a Bologna, sede della Legione e

del comando provinciale dell’Arma. Hanno partecipato il

comandante della Regione Carabinieri Forestali Emilia-Romagna,

generale di brigata Fabrizio Mari, oltre ai presidenti delle

associazioni Anc (Carabinieri) e Anf (Carabinieri Forestali).

(ANSA).



