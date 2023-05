Del Piero, ‘tre italiane in finale in Europa non è solo fortuna’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Inter, Roma e Fiorentina: tre

italiane in altrettante finali delle Coppe europee. Un

traguardo, ha detto Alessandro Del Piero a Sky, che non è frutto

solo della fortuna: “In Italia nelle grandi difficoltà tiriamo

fuori qualcosa di speciale, ci sono dei progetti che stanno

andando avanti molto bene, a quanto dicono il campo e i

risultati. In generale, siamo ancora tanti passi indietro

rispetto al calcio che vediamo in Premier, però abbiamo una

passione e un amore che a volte sopperisce a questo”.

Fondamentale, secondo De Piero, è l’atteggiamento avuto dalle

squadre italiane: “Abbiamo fatto vedere una grande unione. Le

squadre, che hanno vinto in maniera diversa, hanno fatto vedere

che c’è un’unione d’intenti forte e precisa: questa è la

caratteristica che è più facile far vedere nelle partite

difensive. Questo è stato criticato nel corso degli anni, ma noi

eravamo i più bravi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte