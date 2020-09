Dele Alli fra Paris Saint-Germain e Inter

(ANSA) – ROMA, 17 SET – Dele Alli è in uscita dal Tottenham,

la squadra allenata da José Mourinho. Il giocatore non è partito

per la trasferta in Europa League che la formazione londinese

affronta per giocare contro i bulgari della Lokomotiv Plovdiv.

Il suo, secondo quanto scrive il Daily Mail, è un caso di

mercato: il giornale inglese ipotizza la partenza di Dele Alli

per fare spazio al ritorno di Gareth Bale dal Real Madrid. Dele

Alli sarebbe nel mirino del PSG, ma su di lui potrebbe esserci

anche l’interesse dell’Inter. (ANSA).



