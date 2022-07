Delfin: Francesco Milleri nominato presidente

Condividi l'articolo

Il consiglio di amministrazione di Delfin ha preso atto dell’entrata in carica di Francesco Milleri quale nuovo amministratore della società, in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, in attuazione delle disposizioni statutarie.

Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, è stato altresì nominato presidente di Delfin, sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio. Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della società, nel suo ruolo di amministratore delegato.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte