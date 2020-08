(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Un deltaplano a motore, in fase di

decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l’Oasi dei Re, a

Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne

piemontese, è morto carbonizzato.

Il velivolo, in transito turistico nella base di Marina di

Modica, era decollato intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo

per una sosta intermedia. Sul posto i vigili del Fuoco, Polizia

e Carabinieri. (ANSA).



