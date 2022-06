Dembelé via da Barcellona, si riavvicina al Paris Saint-Germain

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Il futuro dell’ala di punta Ousmane

Dembélé è ancora in alto mare, tuttavia nelle ultime ore ha

ripreso quota l’ipotesi che il francese del Barcellona (fino al

30 giugno) possa finire al PSG. Secondo quanto scrive il Mundo

Deportivo, le possibilità che Dembelé giochi al Parco dei

Principi è legata al nome del nuove allenatore che siederà sulla

panchina del club più titolato di Francia, al posto

dell’argentino Mauricio Pochettino (Zidane è in pole position).

Ma non solo: molto dipenderà anche dal numero dei giocatori che

lasceranno il club: da Di Maria a Keylor Navas dovrebbero

chiudere la propria parentesi in Francia. In questo scenario

Dembelé arriverebbe a parametro zero, dopo che il Barcellona –

nel 2017 – lo pagò 105 milioni, più 40 di bonus, prelevandolo

dal Borussia Dortmund. (ANSA).



