Demenza da rugby diagnosticata a Ryan Jones, ‘sono terrorizzato’

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 17 LUG – Paure e angoscia per una vita che

letteralmente “sta cadendo a pezzi”, ineluttabilmente giorno

dopo giorno, a soli 41 anni: la drammatica confessione è dell’ex

capitano della nazionale gallese di rugby, Ryan Jones, a cui

pochi mesi fa è stata diagnosticata una forma di demenza allo

stadio d’esordio. Solo l’ultima testimonianza di una lunga serie

di ex rugbisti professionisti che, a seguito dei colpi violenti

subiti nel corso della carriera, hanno sviluppato forme più o

meno aggressive della malattia neurodegenerativa dell’encefalo.

“Sento che il mio mondo sta andando in pezzi – il racconto al

Times di Jones, 75 caps con il Galles, e membro della squadra

dei Lions nel tour 2005 -. Ho davvero paura perché ho tre figli,

e altri tre della mia compagna, e voglio essere un papà

fantastico. Ho vissuto 15 anni della mia vita come un supereroe,

ma non lo sono. Non so cosa mi riserverà il futuro”.

Un’incertezza esplosa lo scorso dicembre quando Jones ha

ricevuto la diagnosi di encefalopatia traumatica cronica (CTE),

una malattia progressiva degenerativa del cervello che può

verificarsi dopo un trauma cranico ripetuto. “Sono il prodotto

di un ambiente che è tutto incentrato sulle prestazioni umane.

Vorrei solo condurre una vita felice, sana e normale, ma sento

che qualcosa mi è stato portato via, e non c’è nulla che possa

fare. Non posso allenarmi più duramente, non posso fare

l’arbitro, non so più quali siano le regole del gioco”.

Ritiratosi nel 2015, negli ultimi anni Jones ha sofferto anche

di depressione, prima di cominciare ad accusare problemi di

memoria, sempre più gravi. “Sono terrorizzato perché non so come

starò tra due o tre anni. Nessuno può dirmi se questi episodi di

mancanza di memoria dureranno una o due settimane, o magari

saranno permanenti”.

Un declino inarrestabile, di fronte al quale Jones, come

chiunque nelle sue condizioni, è impotente. Anche per questo

l’ex capitano del Galles chiede maggiore responsabilità ai

vertici dello sport: “Il rugby sta camminando verso il baratro,

con gli occhi chiusi: è una situazione catastrofica”. Il mese

scorso, l’Alzheimer’s Society ha stabilito una partnership con

l’associazione rugbisti professionisti, per fornire informazioni

e sostegno a giocatori o manager, del passato o del presente, a

cui è stata diagnosticata la demenza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte