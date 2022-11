Denunce ginnaste: Accademia Ritmica, arriva la psicologa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Il Commissario dell’accademia

internazionale di ginnastica ritmica, a Desio, Valter Peroni,

che è anche vicepresidente vicario della Federginnastica, ha

individuato una ‘duty officer’ a tutela delle atlete,

proponendone la nomina al presidente f. Così questi, Gherardo

Tecchi,ha affidato l’incarico alla professoresa Marcella

Bounous che avrà il compito di vigilare sul rapporto tra atleti

e tecnici presso la predetta Accademia, di segnalare senza

indugio eventuali anomalie e di relazionare ogni sessanta giorni

al Commissario circa l’attività svolta.

Bounous, pedagogista e psicologa, formata in psicologia dello

sport, docente universitaria, in passato presidente dell’Aips,

Associazione Italiana di Psicologia, comincerà il suo lavoro a

Desio la prossima settimana.

Domani, invece, è in programma a Roma un Consiglio Direttivo

Federale straordinario per la ratifica dei provvedimenti

presidenziali e per dare attuazione ad ulteriori iniziative a

salvaguardia dei propri atleti. (ANSA).



