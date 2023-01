Denunce ginnaste:Malagò, su Maccarani trovato punto d’equilibrio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – “La decisione su Emanuela Maccarani?

Io ho solo detto che in questo nostro mondo i vari soggetti che

interloquiscono, cioè dirigenti sportivi, tecnici, giornalisti e

stakeholders, devono avere un’opinione ma non devono sostituirsi

ai giudici. Ci sono delle inchieste, sportiva e ordinaria,

aperte. Diciamo che si rischiava di buttare a mare un patrimonio

tecnico, in considerazione anche della presa di posizione delle

ragazze, ed è stato trovato un punto di equilibrio”. Così il

presidente del Coni, Giovanni Malagò, il giorno dopo la

decisione del presidente FGI, Gherardo Tecchi, di sospendere dal

ruolo di dt Emanuela Maccarani, lasciandola come allenatrice

della Nazionale. (ANSA).



