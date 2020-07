Denuncia violenza sessuale in spiaggia

(ANSA) – BOLOGNA, 08 LUG – Due ragazzine ubriache in spiaggia, soccorse e trasportate in ospedale a Rimini, dopo una serata tra amici, avrebbero avuto un rapporto sessuale con un ragazzino coetaneo, minorenne come loro, che sarà segnalato all’autorità giudiziaria minorile di Bologna per violenza sessuale. Ha contorni ancora poco chiari la vicenda riportata dal Corriere Romagna sulla quale sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Secondo quanto emerso le due minorenni erano ad una festa in spiaggia a Rimini tra coetanei, tutti giovanissimi tra i 14 e i 17 anni. Una delle ragazze dopo aver bevuto si sarebbe appartata con un 16enne, lo stesso ragazzo che piaceva all’amica. La ricostruzione dei fatti è confusa perché le due giovani, arrivate in ospedale ubriache hanno raccontato poco e male, ma sarebbero stati i medici a procedere con la segnalazione per stupro.



