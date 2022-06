Condividi l'articolo

“Veritas nunquam perit”: Johnny Depp ha citato Seneca in latino a conclusione della sua dichiarazione a commento del verdetto a Fairfax in Virginia che ha condannato la sua ex moglie Amber Heard a pagargli milioni di dollari di danni per averlo diffamato. Dopo il ricorso alla massima del filosofo stoico, l’ex Pirata dei Caraibi ha salutato “l’inizio di un nuovo capitolo” nella sua vita: “Il meglio deve ancora venire”.



