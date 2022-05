Depp vs Heard, la giuria riprende i lavori

Condividi l'articolo

La giuria del processo che oppone Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard riprende i lavori oggi dopo la pausa del ponte di Memorial Day, mentre l’attore di “Pirati dei Caraibi” per la seconda sera consecutiva ha atteso il verdetto calcando un palcoscenico: ieri era alla Royal Albert Hall di Londra dopo essersi esibito con Jeff Beck a Sheffield. Applausi a scena aperta hanno accolto l’attore che ha di nuovo suonato con Beck la loro cover della canzone di John Lennon “Isolation” e “What’s Going On” di Marvin Gay.

Fanno parte della giuria cinque uomini e due donne la cui identità, per decisione del giudice, resterà per un anno segreta. A loro il compito di stabilire se gli ex coniugi si sono diffamati a vicenda, lei con un articolo sul Washington Post del 2018 in cui si è messa in piazza come vittima di violenza domestica, lui per aver definito, attraverso l’avvocato di allora, Adam Waldman, che le accuse erano una totale “invenzione”. Per la causa di Depp la giuria sta valutando sei domande, tra cui se la Heard ha fatto o pubblicato tre distinte affermazioni nell’articolo, compreso il titolo; se queste affermazioni implicavano qualcosa a proposito di Johnny e se cos’, se furono fatte con malizia e/o erano false. Per dare ragione a Amber le domande sono sei, tra cui se Waldman, agendo a nome di Depp, abbia fatto le dichiarazioni che gli sono attribuite, se queste affermazioni erano false e/o fatte con vera malizia. Depp ha chiesto 50 milioni di danni, Amber ne vuole cento.

Decine di testimoni hanno deposto nelle sei settimane del processo e i giurati devono esaminare i loro verbali, oltre a video e registrazioni audio, fotografie, messaggi di mail e sms.



