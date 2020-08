Deraglia un treno in Scozia, ‘incidente estremamente grave’

Un treno è deragliato oggi nel nord-est della Scozia, in una zona colpita negli ultimi giorni da inondazioni. Lo ha reso noto la polizia per i trasporti pubblici,, mentre la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di incidente “estremamente grave”, senza tuttavia fornire ancora alcun bilancio di eventuali vittime. L’incidente è avvenuto a Stonehaven, nell’Aberdeenshire.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

Secondo le prime notizie ci sono “feriti gravi”, ha detto la First Minister in un question time nel Parlamento scozzese, citata da SkyNews. Mentre il portavoce della rete ferroviaria di Scozia ha affermato che “è ancora presto per confermare l’esatta natura e la gravità dell’incidente”.

Alcuni post sui social media mostrano immagini in cui si vede del fumo alzarsi dal luogo del deragliamento. Diverse ambulanze e un elicottero per il soccorso medico sono parcheggiati in un campo vicino.



