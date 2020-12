Derby con pubblico a Londra, Tottenham batte Arsenal

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Il ritorno del pubblico negli stadi

inglesi, con un massimo di duemila spettatori a impianto, è

coinciso a Londra con il derby fra Tottenham e Arsenal. A far

festa con i sostenitori ritrovati sono stati gli Spurs di

Mourinho che hanno battuto per 2-0 l’Arsenal grazie alle reti di

Son e Kane, migliori in campo oltre che marcatori di giornata.

Al successo degli uomini di Mourinho ha risposto il Liverpool,

che ha servito un poker di reti al malcapitato Wolverhampton. Ad

Anfield i duemila presenti hanno intonato “You’ll never walk

alone”, sul campo hanno colpito Salah, Wijnaldjum, Matip e Mané.

Così ora in testa alla classifica ci sono proprio Tottenham e

Liverpool, appaiate a quota 24 punti e con due lunghezze di

vantaggio sul Chelsea. Il Leicester, che oggi ha vinto 2-1 sul

campo dello Sheffield United, è quarto a -3 dalla vetta. (ANSA).



