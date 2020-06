Derby di Belgrado con i tifosi, in 16mila sugli spalti

Il pubblico è tornato allo stadio in Serbia: oltre sedicimila spettatori, infatti, hanno assistito mercoledì al derby di Belgrado che ha visto di fronte il Partizan e la Stella Rossa, in una gara valida per le semifinali della Coppa di Serbia. La gara è finita 1-0 per il Partizan.

La presenza dei tifosi non è stata in contrasto con le norme in vigore nel Paese contro la diffusione del coronavirus: il governo, infatti, ha consentito lo svolgimento di eventi sportivi all’aperto senza limiti di pubblico. Il campionato serbo è ripreso il 29 maggio senza pubblico, poi da giugno le Autorità avevano detto sì alla presenza di mille tifosi, restrizione revocata pochi giorni dopo.

Quello di Belgrado, tuttavia, non è stato il primo caso di una partita di calcio in Europa a porte aperte: già a fine maggio, infatti, nella vicina Ungheria i tifosi erano tornati in tribuna per le partite di campionato, mentre in Bielorussia non c’è addirittura mai stato alcun divieto.

—

