Deruba operatori 118 durante il soccorso

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – Mentre due operatori del 118 erano impegnati in un intervento di soccorso, è entrato sull’ambulanza e ha rubato i loro zaini. Il ladro è un 34enne, cittadino italiano, arrestato dalla Polizia ieri sera in via Castiglione, nel centro di Bologna. Poco prima di essere fermato, aveva portato via gli zaini che i due soccorritori avevano lasciato sull’ambulanza, con dentro i loro effetti personali, mentre stavano facendo un intervento in via Orfeo. Gli agenti del 113, avvertiti dell’accaduto, hanno rintracciato il ladro poco lontano e lo hanno arrestato per furto pluriaggravato. Il 34enne aveva già vari precedenti anche per stupefacenti e un divieto di dimora nel comune di Bologna.



