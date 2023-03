Destinazione Houston, Texas, cuore mondiale della space economy

Condividi l'articolo

Bologna – Nel cuore mondiale dell’economia aerospaziale, per avviare collaborazioni in un settore strategico, ad alto valore aggiunto, che rappresenta oggi uno dei principali motori di innovazione e sviluppo a livello globale. Ma anche per rafforzare le opportunità di lavoro comune nei settori della medicina avanzata e delle scienze della vita.

Destinazione Houston, in Texas, per la Data Valley emiliano-romagnola e l’ecosistema regionale dell’innovazione: atenei, centri di ricerca, cluster, imprese.

Inizia lunedì 27 e si concluderà venerdì 31 marzo (domenica 26 e sabato 1^ aprile i giorni di viaggio) la nuova missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna negli Stati Uniti, guidata dal presidente Stefano Bonaccini (che rientrerà giovedì 30) e con l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, insieme al viceministro delle Imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, al tenente colonello Gaetanofabrizio Tavano per il ministero della Difesa e al colonello Walter Villadei per l’Aeronautica militare italiana.

Nella delegazione le principali aziende della filiera aerospaziale emiliano-romagnola, le università e i centri di ricerca attivi in questo settore. Ma anche importanti realtà che operano nel campo delle scienze della vita.

Dopo le missioni dello scorso anno in Massachusetts e Pennsylvania, dedicate ad accordi e nuove collaborazioni nei comparti scienze della vita e farmaceutico, manifattura avanzata e agroalimentare, e in California e Silicon Valley, una nuova importate occasione per rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti, le opportunità di interscambio e il posizionamento internazionale del sistema Emilia-Romagna, con il primo obiettivo di rafforzare le condizioni per una crescita sostenibile e la buona occupazione.

Tra gli appuntamenti in programma, quelli al Johnson Space Center, il primo centro per il volo umano nello spazio della Nasa, e ad Axiom, gruppo specializzato in tecnologia aerospaziale e gestione delle missioni nello spazio.

E poi gli incontri al Greater Houston Partnership, l’organizzazione che riunisce le principali realtà economiche dell’area di Houston; con il colosso dell’high-tech Hewlett Packard Enterprise; l’Istituto spaziale della Rice University; la società di esplorazione aerospaziale Intuitive Machine; Houston spaceport e Nanoracks due realtà impegnata nel fornire servizi in campo aerospaziale.

Fino ad Ascend Texas, la conferenza aerospaziale alla quale parteciperanno centinaia di operatori del settore. In agenda anche iniziative al Texas Medical Center, MD Anderson Cancer Center della University of Texas, Methodist Houston, tre realtà di punta della ricerca avanzata e dell’assistenza in campo sanitario.

Paola Fedriga

In allegato: la delegazione negli Usa

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte