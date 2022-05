“Destra rezionaria…”, “Surreale”. Botta e risposta tra Boldrini e Meloni

Condividi l'articolo

Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, è stata ospite della trasmissione Piazzapulita su La7, dove ha ferocemente attaccato la leader di Fratelli d’Italia: “ È una destra moderna quella guidata da Giorgia Meloni? Direi di no. È una destra reazionaria, oscurantista, non europeista, non liberale, che non sa prendere le distanze dagli estremismi e che sui diritti civili è sempre contro “.

Le parole di Laura Boldrini hanno scatenato la reazione di Giorgia Meloni, che in un video ha risposto punto per punto a quanto detto dall’esponente del Partito democratico: “ Questo simpatico siparietto andato in onda ieri a Piazzapulita merita di essere commentato. È surreale dall’inizio alla fine “, ha replicato la leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha poi continuato: “ Il famoso Partito democratico dice in tv che, se democraticamente Fdi vincesse le elezioni, non potrebbe governare. Voglio dire, io comincio a suggerire a Enrico Letta di cambiare il nome di questo partito perché comincia ad essere un po’ surreale e ridicolo… “.

La Meloni, poi, aggiunge: “ Perchè Fdi è un partito illiberale. E perchè è un partito illiberale? Perchè è contrario alla riforma del catasto, è contrario all’esproprio delle aziende balneari del governo per mettere all’asta degli stabilimenti e dargli alle multinazionali straniere. Cioè noi siamo illiberali e non possiamo governare, perchè non vogliamo tassare le case e siamo illiberali perchè pensiamo che un’impresa rispettando le regole che gli aveva dato lo Stato italiano dopo aver investito non possa essere espropriata per fare un favore ai soliti noti dei soliti poteri forti “

La leader di Fratelli d’Italia ha poi proseguito, commentando l’atteggiamento assunto dal conduttore di Piazzapulita: “ Punto primo: Corrado Formigli chiede a Boldrini, cioè a un esponente politica del Pd, che fu presidente della Camera per i partiti della sinistra estrema, se secondo lei Meloni e Fdi potrebbero, nel caso in cui vincessero le elezioni, governare. E già questo è divertente… “. Giorgia Meloni ha poi proseguito nel suo commento al conduttore di Piazzapulita: “ Perchè una cosa è se chiedi: secondo te governerebbero bene o male… No, loro ti chiedono, seppure gli italiani li dovessero votare, Fdi e Meloni possono governare? Fanno questa domanda a Boldrini che è un’avversaria di Fdi, una cosa surreale… “.

