(ANSA) – ROMA, 18 LUG – L’arbitro Di Bello di Brindisi è

stato designato per dirigere Roma-Inter, incontro della 35/a

giornata del campionato di serie A in programma domani sera

all’Olimpico. Quanto alle altre partite in programma domani,

Calvarese di Teramo arbitrerà Parma-Sampdoria, Abbattista di

Bari Brescia-Spal, Mariani di Aprilia Fiorentina-Torino, Doveri

di Roma Genoa-Lecce e Chiffi di Padova Napoli-Udinese. (ANSA).



