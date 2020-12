Di Francesco, andiamo a riprenderci i punti persi

(ANSA) – CAGLIARI, 15 DIC – “Andiamo a riprenderci i punti

persi”. È il grido di battaglia di Eusebio Di Francesco alla

vigilia della sfida contro il Parma degli ex Liverani e Bruno

Alves. La sconfitta con l’Inter brucia ancora soprattutto per il

fatto che è arrivata quando il Cagliari pensava di avere in mano

addirittura la vittoria. “Dobbiamo sempre ragionare di squadra,

al di là degli interpreti – ha spiegato l’allenatore del

Cagliari – dobbiamo essere più bravi, migliorare mettendoci più

cattiveria, difendere con maggior determinazione il risultato.

Sono caratteristiche che devono venire fuori. Quanti punti

voglio fare da qui alla pausa natalizia? In quest’ultimo periodo

ne abbiamo persi troppi: ora però non guardiamo indietro, ma

andiamo a riprenderceli”.

Ci sarà qualche cambio, una sorta di turnover ragionato.

“Cambierò un paio di uomini, uno per reparto potrebbe essere una

buona idea, ma non sarà un turnover massiccio: ci saranno

rotazioni legati alle condizioni generali di tutti. Devo fare le

mie valutazioni, avrò a disposizione più tempo per decidere come

preparare al meglio la gara”.

Sui reduci dal Covid – anche Ounas è negativo ma non è tra i

convocati così come Godin – Di Francesco fa un discorso a parte.

“Abbiamo preferito fargli fare allenamenti in più”, ha detto il

tecnico per l’ex Inter. “Si è visto che i giocatori reduci dal

Covid hanno bisogno di riprendere confidenza col campo sotto

tutti i punti di vista. Purtroppo questo è un campionato

particolarissimo: ripenso all’assenza dei tifosi nella partita

di domenica, il loro incitamento avrebbe potuto darci quella

spinta e quell’attenzione in più che aiutano a tenere la gara

viva”.

Attenzione al Parma che ha fatto tremare la capolista. “Va preso

con le molle: è una squadra fisica, solida, forte di testa, con

un giocatore da circoletto rosso come Gervinho, forse non

continuo ma pericolosissimo nelle ripartenze, uno dei pochi a

poter vincere una partita da solo. Contro il Milan domenica il

Parma ha giocato una buona gara, poteva portare a casa un

risultato importante contro una grande”. (ANSA).



