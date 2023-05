Di Lorenzo, gol bello e importante volevamo vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 21 MAG – “Ho trovato spazio sulla trequarti,

mi ha passato palla Anguissa e ho provato a calciare. E’ andata

bene, un gol bello e importante per la squadra perché oggi

volevamo davvero vincere”. Così Giovanni Di Lorenzo racconta il

gol del 2-1 realizzato con uno splendido tiro nel sette per il

2-1 del Napoli sull’Inter, celebrato andando ad abbracciare

Spalletti.

“Il mister – ha detto Di Lorenzo – è importantissimo per me,

per noi della squadra. Mi piace esultare con i miei compagni e

la panchina. Stasera abbiamo raggiunto il numero di 19 squadre

battute, ne avevamo parlato prima del match, mancava solo

l’Inter, ed è andato tutto bene in uno stadio Maradona pieno che

meritava questo risultato. Siamo soddisfatti, io sto bene a

Napoli e rimanere è bello”. (ANSA).



