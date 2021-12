Di Maio, al lavoro con Berlino per cooperazione rafforzata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – “Il Trattato del Quirinale non può

certo essere interpretato come teso ad escludere qualcuno. Siamo

inclusivi. E lo resteremo. Per questo l’Italia è da tempo

impegnata a rafforzare la cooperazione anche con altri

importanti Paesi europei come la Germania”. Lo ha detto il

ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’audizione alle

Commissioni esteri, riferendo che “siamo lavorando a un piano

d’azione per rafforzare i rapporti bilaterali con Berlino”. Il

ministro ha aggiunto che “contatti sono già in corso da alcuni

mesi a livello tecnico. E questo fine settimana a Liverpool

vedrò la nuova ministra degli Esteri tedesca”. (ANSA).



