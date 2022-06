Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio sarà in missione in Africa a partire da oggi e fino a

martedì, per rafforzare la cooperazione con il continente

africano, con tappe in Etiopia e in Kenya. (ANSA).



