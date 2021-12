Di Maio in Uzbekistan per conferenza Italia-Asia centrale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato

a Tashkent, Uzbekistan, per presiedere la II Conferenza Italia –

Asia centrale nel formato 1+5 (Italia + Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). La Conferenza,

organizzata insieme alle Autorità di Tashkent, dopo le

restrizioni imposte dal Covid-19, ha consentito di dare

continuità all’azione diplomatica volta a rafforzare la presenza

dell’Italia nella regione e in ciascuno dei 5 Paesi, adottando

un approccio regionale rispettoso delle specificità di ciascuno

di essi. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

Alla conferenza hanno partecipato in presenza i ministri

degli Esteri di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan e Uzbekistan

e la Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per l’Asia

centrale, ambasciatrice Hakala. Il ministro degli Esteri del

Turkmenistan, nell’impossibilità di raggiungere Tashkent, ha

inviato un video-messaggio.

La conferenza si è concentrata sull’analisi delle nuove

opportunità e delle sfide attuali, con particolare riferimento

all’Afghanistan, allo sviluppo della cooperazione economica e

commerciale fra Italia e Asia centrale e al rafforzamento della

cooperazione internazionale nel settore del contrasto alla

pandemia. (ANSA).



