Di Maio, Libia prima sfida per l’Italia nel Mediterraneo

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – “La sfida più immediata per l’Italia

è la stabilizzazione della Libia. La Conferenza di Parigi ha

riaffermato l’ownership libica e il sostegno internazionale alla

stabilizzazione, nella cornice del Processo di Berlino e delle

Nazioni Unite. Le conclusioni hanno richiamato gli attori libici

a impegnarsi costruttivamente per un processo elettorale

libero,equo, inclusivo e credibile, in vista del voto previsto

il 24 dicembre. È altresì prioritario il ritiro di mercenari e

combattenti stranieri dal Paese”.Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio nel discorso d’apertura della 7/ma edizione

della Conferenza Med Dialogues a Roma. (ANSA).



