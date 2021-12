Di Maio, record su record per il nostro export

Condividi l'articolo

“Record su record per il nostro export! Sono appena arrivati gli ultimi dati e ci dicono che nei primi dieci mesi di quest’anno abbiamo raggiunto 423 miliardi di valore assoluto delle esportazioni di Made in Italy”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri luigi Di Maio sottolineando che la cifra “supera quella dello stesso periodo del 2020, ma anche i 402 miliardi dei primi dieci mesi del 2019, finora considerato l’anno del boom”.

“Si conferma anche che stiamo facendo meglio di grandi Paesi come Germania e Francia. Ora siamo concretamente proiettati verso il nostro obiettivo: superare i 500 miliardi nel 2021”, aggiunge. (ANSA).



