Di Maio sale al Colle. Il ministro verso l’addio ai 5 Stelle

Ormai non ci sono più dubbi: la scissione dei 5 stelle è cominciata. Luigi Di Maio ha indetto una conferenza stampa in serata per annunciare il suo addio al partito di Giuseppe Conte dopo una settimana di stoccate, di veleni e di liti intestine. Un addio che sa di esplosione per il Movimento 5 stelle, ormai giunto al suo punto più basso. “ Abbiamo già raccolto oltre 50 firme, oltre le aspettative. Stiamo ancora ricevendo iscrizioni. Possiamo arrivare a 60 iscritti “, dicono parlamentari vicini al ministro degli Esteri. Ma prima di parlare alla stampa e annunciare il suo strappo definitivo, Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è proprio per riferire con il capo dello Stato che è stata decisa una conferenza in tarda serata.

