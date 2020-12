Di Maio “triangolare della pace a Napoli in nome Maradona”

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Un triangolare della pace a Napoli.

Italia, Argentina e Inghilterra sullo stesso campo, nel ricordo

di uno dei più grandi campioni di sempre: Maradona”. A lanciare

la proposta, al telefono con l’ANSA, è il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio, campano, di Napoli, e “cresciuto con il mito di

Maradona”. “Sarebbe – aggiunge – un bel momento di confronto, a

volte lo sport unisce dove non riescono i governi, lo sport è

fraternità, amicizia, passione”. “Dell’idea – riprende Di Maio

al telefono con l’ANSA – ho parlato naturalmente anche con il

ministro Spadafora, che l’ha apprezzata. Dalla mano de dios al

triangolare della pace, con l’Italia al centro a prendere per

mano due grandi paesi amici come Regno Unito e Argentina:

sarebbe un momento toccante, peccato per l’assenza di pubblico

ma resterebbe un momento anche questo da incorniciare nella

storia”. (ANSA).



—

